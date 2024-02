Amadeus e Puccini | All’Arena di Verona un mega spettacolo per il centenario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) VIAREGGIO "Il sette giugnodiandrà in scena il più grande concerto mai realizzato con i più grandi cantanti di opera al mondo, centocinquanta professori di orchestra e trecento artisti del coro in un anno importantissimo in cui si celebra ildella morte di Giacomo". Con queste parole pronunciate da Amadesu sul palco di Sanremo è stato forse svelato quello che potrebbe essere uno degli eventi principali delle celebrazioniane. Diciamo forse perché oltre alle parole dipoco altro c’è, visto che dal Comitato e dal suo presidente, Alberto Veronesi, vige il massimo riserbo sull’evento. Certo, le parole dinon sono passate inosservate, a maggior ragione perché pronunciate subito dopo che sul palco di Sanremo il ...