Altro che rilancio del Paese | italiani sempre più pessimisti

(Di sabato 10 febbraio 2024) Contro la narrazione delle destre di unin buona salute, tra le balle di un lavoro che cresce, sì ma con salari da fame, ci sono sondaggi e report che ci restituiscono la verità sul sentiment degli. Come quello che arriva dal Centro di ricerca in psicologia dei consumi e della salute dell’Università Cattolica. Ebbene più di 3su 10 sentono che la loro situazione finanziaria attuale è peggiorata nell’ultimo anno. E a essere più scoraggiate sono le donne. Infatti, il 38% di quanti avvertono un aggravamento delle loro condizioni sono donne con più di 59 anni e con un titolo di studio medio. Fosche nubi sugliQuando glivengono interrogati sulla percezione della loro situazione economica futura, 3 su 10 presumono che staranno peggio, dato in linea con quanti ...

