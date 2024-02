Alto impatto | espulso cittadino cambiano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPersonale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio in città, finalizzati a prevenire fenomeni di microcriminalità, ha effettuato, in questo fine settimana, numerosi posti di controllo quali presidi di rassicurante visibilità istituzionale anche per infondere maggiore sicurezza ai cittadini. I servizi, posti in essere nel capoluogo hanno interessato le principali arterie stradali cittadine nonché le zone limitrofe della città, con particolare riguardo alle contrade dove insistono abitazioni isolate talvolta obiettivo di malintenzionati. L’adozione dei citati servizi, predisposti mediante numerosi posti di controllo, che hanno visto l’impiego oltre che di auto delle Volanti e di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno consentito di: • identificare 184 ...