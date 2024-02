Alternativa popolare chiede a Bandecchi il ritiro delle dimissioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) Terni, 10 febbraio 2024 –a Stefanodi ritirare le sueda sindaco di Terni. Lo fa con un documento del quale è primo firmatario presidente nazionale Paolo Alli al quale si sono uniti il vicesindaco Riccardo Corridore e gli altri esponenti del partito che hanno tenuto una conferenza stampa in municipio.: "Mi dimetto da sindaco di Terni". L'annuncio su Instagram «Non ci sono franchi tiratori né faide» è stato sottolineato in una conferenza stampa in municipio. I partecipanti all'incontro hanno ricordato cheavrà tempo fino al 28 febbraio per ritirare le. «E questo rientra nella sua piena autonomia di scelta» ha sottolineato Corridore. «Venerdì sera - ha aggiunto - nel ...