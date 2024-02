Almeria-Athletic Bilbao lunedì 12 febbraio 2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici La giornata si chiude al Power Horse Stadium

Il 16enne realizza una doppietta e consente ai blaugrana di evitare la sconfitta con la penultima in classifica. Brutte notizie per Simeone: perso per infortunio al ginocchio Morata, sospetta distorsi ...Per la squadra di Simeone seconda sconfitta in 5 giorni dopo la caduta in casa con l’Athletic Bilbao, sempre per 1-0, nell’andata della semifinale di Coppa del Re. Per l'ex juventino, uscito in lacrim ...Solo brutte notizie per l'Atletico Madrid dalla trasferta al Sanchez Pizjuan di Siviglia: la squadra di Diego Simeone, oltre alla notizia dell'infortuno di Alvaro Morata, incassa anche ...