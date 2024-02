Allo Spazio Rosmini di Monza Swap Party | la festa del baratto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Quello che non usiamo più può acquistare nuova vita con qualcun altro. È questo l’obiettivo dello, in programma oggi, dalle 15 alle 18, a, via72, un evento nato dalla collaborazione con “sCambiamo!“, “Ladel“ e “Mi fido di noi - Desbri“. Ingresso gratuito. Come funziona: si chiede ai partecipanti di portare i vestiti che non si utilizzano più, naturalmente che siano puliti e in buono stato, per barattarli. Ciascuno potrà portare a casa al massimo 5 capi. E per barattare tutto l’anno sarà presente il Progetto “Mi fido di noi” del Desbri (Distretto economia solidale della Brianza). Per maggiori informazioni, contattare Arci Scuotivento scuotivento.arci@gmail.com. E per chi va lungo, alle 19, ...