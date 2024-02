Allerta meteo gialla sul Lazio | forti venti | precipitazioni e temporali

(Di sabato 10 febbraio 2024)su tutto il territorio della Regione: ecco le previsioni del tempo sulla zona della provincia di Roma. Pioggia (credits Canva) – Ilcorrieredellacitta.comTorna ad abbattersi i maltempo sul, con i primi problemi già visibili da oggi (sabato 10 febbraio 2024). Dalle prime ore di questa mattina, in molte zone della regione hanno cominciato ad abbattersi importanti rovesci, che da subito hanno recato molteplici disagi alla cittadinanza locale. Tutto ciò accompagnato da, che almeno al Comune di Roma ha rilanciato la questione dell’legata agli alberi pericolanti. L’sulSi prevede un aspro temporale sul territorio ...

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, sabato 10 febbraio, Allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della ... (feedpress.me)

La Protezione Civile nazionale ha emesso un avviso di Allerta meteo in vista dell’intensificarsi di una perturbazione di origine atlantica che sta ... (inmeteo)

L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’ Allerta gialla dalla serata di oggi , venerdì 9 febbraio, e per le successive 24-36 ... (romadailynews)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalla prossima mezzanotte per 24-36 ore. Si fa riferimento a ... (noinotizie)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalla scorsa mezzanotte per 24-36 ore. Si fa riferimento a ... (noinotizie)

La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta arancione in Lombardia e gialla in altre 11 regioni. Attese precipitazioni da sparse a diffuse, ... (tg24.sky)

Meteo, un vortice di maltempo si sta abbattendo sull'Italia con pioggia, vento e neve fino a bassa quota. È stata diramata l'allerta in 12 regioni. di Laura Bon ...Un maltempo diffuso che ha costretto la Protezione Civile a diramare un’allerta meteo arancione e gialla su numerose Regioni per il fine settimana. Le condizioni meteo inizieranno a peggiorare a ...Il passaggio del ciclone Pulcinella sull’Italia ha fatto tornare il Paese a temperature invernali ed è scatta l’allerta meteo della Protezione Civile in ben 11 regioni, con un territorio a rischio ...