Alle Europee | zampata politica di Fiorello davanti ad Amadeus

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 febbraio 2024) Con l'Inno nazionale parte la serata finale del Festival di Sanremo 2024, la quinta e (forse) ultima targata. Nel ruolo di co-conduttore, anche se spesso e volentieri sovrasta il direttore artistico, èche esordisce con un mash up tra Michael Jackson e Domenico Modugno in 'Vecchio Frac'. Vestito con un frac profilato di led fosforescenti, lo showman ha cantato accompagnato dai Light Balance, compagnia ucraina di Kiev celebre nel mondo. «Per fare questo numero sono stato in carica tutto il pomeriggio», scherza. Poi uno scambio di battute consulle clamorose percentuali di ascolto del festival: «Tu col 67% sei non un partito politico ma un'intera coalizione da solo. Questo vince lee si prende l'Eurofestival», dice tra le risate della platea. Immancabile l'ironia sul 'non' sesto ...