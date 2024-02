Allarme “terre rare” per le forze armate Usa

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tutti sanno che, per produrre armi sofisticate come quelle in uso attualmente, sono necessari minerali rari (o “”), presenti in natura in quantità limitate. Le nazioni che li possiedono sono quindi in posizione di vantaggio rispetto alle altre in caso di conflitti armati. Scorte ai minimi Gli Stati Uniti, tuttora il maggiore produttore mondiale delle suddette armi sofisticate, hanno tuttavia scoperto di essere in una posizione di debolezza in quanto all’estrazione dei minerali rari. E tale debolezza riguarda proprio il confronto con la Repubblica Popolare Cinese e la Federazione Russa, guarda caso i due principali competitors degli Stati Uniti per il predominio mondiale. Del resto la guerra in Ucraina ha dimostrato quanto gli armamenti avanzati siano necessari per prevalere sull’avversario. E, infatti, il blocco delle forniture Usa e ...