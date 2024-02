All’Ariston non solo gag e nostalgia C’è anche l’Italia che cambia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) "Intendo per mediocrità soprattutto l’impermeabilità alla disperazione e al rischio, lo scegliere comunque e sempre la strada più facile, come l’acqua che scorre allegra all’ingiù. E come l’acqua mi dimentico immediatamente di ciò che ero un attimo prima. La mia prima mediocrità è dunque caratteriale, ed epica. Volevo dire etica. Mi interesso del bene quel tanto che basta per non sentirmi in colpa". Mi interesso e mi commuovo per il ragazzino ucciso per strada a Napoli e per le lacrime di sua madre, mi interesso e mi commuovo perché Giovanni Allevi nella malattia ha scoperto la gratitudine per la vita, mi interesso e mi commuovo perché effettivamente, sì: il diritto al lavoro è sancito dalla Costituzione e morire per lavorare non è ammissibile in un paese civile. E poi? Poi ecco che scatta l’applauso quando Eros Ramazzotti dice abbasso la guerra e viva la pace, ecco che ne scattano ...