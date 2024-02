Alla Mostra d’Oltremare inaugurato il 50° NauticSud

La regina Elisabetta è stata sul trono per settant’anni vantando una salute da ragazzina. Forse è per questo che nessuno si aspettava che re Carlo ... (amica)

La galleria Piazza Mileto presenta la nuova mostra di Paolo Vanda, “Stelle”. Avendo come riferimento il collage, nei lavori in mostra l’artista sperimenta una tecnica originale: l’uso sistematico ...GENOVA - Morbidissimi, bellissimi ed elengantissimi, delle 'piccole nuvole di pelo' con mantelli curati dai loro padroni e allevatori che arrivano da tutto il mondo per la Mostra Internazionale Felina ...Il rapporto tra Peter Hince e i quattro musicisti era di totale «fiducia e rispetto», per cui le immagini in mostra costituiscono realmente un accesso privilegiato e in gran parte inedito al mondo dei ...