Alcaraz | «Juve? Non potevo crederci | sul riscatto e Allegri…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 10 febbraio 2024) Le parole di Carlos, nuovo centrocampista argentino dellantus, sui suoi obiettivi con il club bianconero Carlos, nuovo centrocampista dellantus, ha raccontato i suoi primi giorni in bianconero a Dazn. LA PRIMA CHIAMATA – «Il mio agente Sebastian. Era a Southampton con me, stavamo per mangiare e l’hanno chiamato per dirgli l’interesse della. Io non ci credevo, ma neanche lui che stava trattando con altri club inglesi. Il giorno dopo hanno fatto un’offerta e allora é diventato realtà e in due giorni eccoci qua. Due ore dopo ho chiamato mia madre, tutta la famiglia era contenta». ALLEGRI – «Ci ho parlato quando sono arrivato. Mi ha detto di non perdere l’umiltà, il fuoco e tutto quello che mi ha portato qui. Mi ha detto di stare calmo. Lui che mi parla é un ...