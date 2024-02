Al via da Trieste il treno del Ricordo | l' inaugurazione con Giorgia Meloni

BASOVIZZA (TRIESTE) (ITALPRESS ...Sono tornata da adulta a celebrare finalmente quel Giorno del Ricordo che spazzava via una volta per tutte la congiura del silenzio che per imperdonabili decenni ...In occasione del Giorno del Ricordo 2024 si è tenuta sabato mattina una Cerimonia istituzionale, alla presenza delle massime autorità cittadine, in via Martiri delle Foibe. Ha reso gli onori una ...TRIESTE – “Sono venuta qui da ragazza, quando lo facevano in pochi, e farlo significava essere anti-Italia, isolati, accusati. Sono tornata qui da adulta per celebrare qui il Giorno del Ricordo, che ...