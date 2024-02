Al Como il derby contro il Brescia | decide ancora Strefezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024)regala un'altra vittoria la, che scavalca provvisoriamente la Cremonese al secondo posto. E’ stata una bella partita, sotto la pioggia battente, con un granche ha preso due pali. Abildgaard non è disponibile, quindi Roberts conferma la stessa formazione di Terni dal primo minuto.subito in gol al 7’, Curto vedein area sulla destra e riesce a servirlo, il brasiliano confeziona un destro a incrociare con effetto a scendere, che scavalca Andrenacci ed entra in rete. Ilrisponde subito con un preciso cross di Dickmann per Borrelli che di testa manda fuori di poco. Al 22’ gran palla di Verdi per Gabrielloni al limite, che si si libera ma il suo tiro è centrale e Andrenacci para senza problemi. Ilaffonda a destra in ...