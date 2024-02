Ajax e PSV vogliono un asso con sette gol e tre assist

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 10 febbraio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Considerando quanto bene il Tottenham ha giocato in questa stagione, sarebbe difficile discutere contro qualsiasi decisione presa da Ange Postecoglou dall’inizio del suo mandato al White Hart Lane. Con circa 15 partite rimaste alla fine della stagione 2023/24, gli Spurs sono ancora molto in lotta per finire in Champions League, giocando un tipo di calcio che ricorda i giorni felici di Hoddle, Waddle e Ardiles. Non c’è da stupirsi che il nome dell’australiano venga cantato con entusiasmo dai tifosi del Tottenham prima, durante e dopo ogni partita casalinga. Un giocatore che non ha fatto parte della rivoluzione di “Big Ange”, tuttavia, è il 22enne Troy Parrot. Mandato in prestito all’Excelsior Rotterdam all’inizio di questa stagione, il giovane avrebbe potuto sentirsi un po’ dispiaciuto, ma invece è sbocciato nella massima serie olandese ...