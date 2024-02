Agricoltori | Gori | “Le misure del Governo? Solo una competizione elettorale tra Meloni e Salvini”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 10 febbraio 2024) Bergamo. “Dubito si potrà condurre il mondo agricolo a ridurre il proprio impatto sull’ambiente, in termini di emissioni e di sacrificio della biodiversità, se non ci si preoccuperà di salvaguardare i redditi di chi ci lavora. Nonsussìdi: servono investimenti e innovazioni come l’agricoltura di precisione e la genomica non-Ogm, che rende le piante più resistenti e riduce l’uso di pesticidi. Cari ambientalisti, o il Green Deal si fa insieme agli, accompagnando le trasformazioni del settore, o il rischio – tra proteste e opportunismi – è che siano i trattori a fermare il Green Deal”. Anche il sindaco di Bergamo, Giorgio, candidato in pectore alle Europee 2024, dice la sua rispetto alla polemica che da giorni tiene banco tra il mondo agricolo, ile le politiche di Bruxelles. E sulle ...