Agri e Slow Travel Expo | torna la Fiera dei territori per un turismo sostenibile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 10 febbraio 2024) Bergamo. Colori, sapori, tradizioni. Presentata giovedì 8 febbraio a Milano la 9ª edizione di, vetrina internazionale dei borghi e deiche si svelano in tutta la loro unicità e bellezza. A Palazzo Lombardia, sede della Regione Lombardia, sono stati illustrati eventi e highlight della tre giorni dedicata agli amanti di vacanze a chilometro zero e agli operatori del settore turisticoe rurale. Alladi Bergamo, dal 16 al 18 febbraio 2024, sarà possibile conoscere da vicino i migliori luoghi dove trascorrere periodi di autentico relax. Grazie all’ingresso gratuito, il pubblico potrà visitare liberamente laper raccogliere informazioni sulle più belle destinazioni che si mostrano in tutta la loro offerta di ...