Agevolazioni ai mutui per i giovani under 36 | prorogate le scadenze fino alla fine del 2024

(Di sabato 10 febbraio 2024) Un emendamento al decreto Milleproroghe ha esteso i termini massimi per ottenere leaiper isotto i 36 anni. Sarà possibile ottenerle anche entro ladel, a patto che si sia firmato il contratto preliminare entro il 31 dicembre 2023. Lesi sono però concluse con quest’anno e i nuovistipulati dalnon potranno giovarne. Rimane solamente la garanzia Consap all’80%al 31 dicembre. Dopo tre anni quindi inon avranno più nessun vantaggio nel contrarreper acquistare la loro prima casa. Cosa prevedono lesuiper gli36 Dal 2021 in Italia esistono delle ...

Gli sgravi sui mutui per la prima casa per i giovani under 36 con Isee fino a 40mila euro verrà riconosciuto anche a chi ha firmato entro il 31 ... (quotidiano)

Accesso al bonus casa under 36 anche se entro il 31 dicembre 2023 è stato firmato solo il preliminare La misura che estende l'esonero dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è ...La Regione stanzia 50 milioni per ristorare una fetta delle spese sostenute nel 2022 e 2023 per l’acquisto di una prima casa. L’avviso pubblico esclude tutti ...Agevolazioni per comprare la prima casa agli under36. Uno sconto da 45 milioni alle Regioni sulla spending review. Fondi anche per le aree colpite dal sisma nel Catanese e in Molise. Oltre ...