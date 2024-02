Affrontiamo una squadra da Serie A Ma abbiamo le armi per giocarcela

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024) Mister Nesta, che settimana è stata? Avete smaltito la delusione per quel pareggio in 11 contro 9 con la Feralpi? "Ho fatto fatica i primi giorni un po’ come tutti, ma dobbiamo voltare pagina. Dopo Bari avevo chiesto alladi restare coi piedi per terra perché non è che avessimo vinto il campionato, questa volta invece ho chiesto equilibrio. Andremo ad affrontare unamolto forte e servirà entusiasmo". Si aspetta una risposta delladal punto di vista del carattere? "Siamo tutti sulla stessa barca, io con loro, quindi è una risposta che dobbiamo dare tutti assieme. Andiamo a Cremona con coraggio e per". Ci può dare una prima impressione sugli ultimi acquisti partendo da Blanco? "È arrivato da poco, quindi piano piano verrà introdotto. È un mancino che può fare il quinto oppure ...