Aeroporti | Toti | ' Regione Liguria disponibile ad entrare in azionariato scalo Genova'

Genova, 10 feb. (Adnkronos) - La Regione Liguria sarebbe disponibile ad entrare nell'azionariato dell'aeroporto di Genova. Lo sostiene il presidente della Regione Ligura, Giovanni Toti, a margine del congresso di Assiom Forex in corso a Genova. Il riferimento è alle affermazioni del sindaco Marco Bucci, che si è detto favorevole ad un ingresso immediato del Comune di Genova, anche prima della scadenza dell'attuale concessione. "Il piano di rilancio dell'aeroporto messo in piedi dal presidente Lavarello e dal suo Consiglio di amministrazione mi pare un piano molto serio -dice Toti-. Gli interlocutori sono altrettanto seri, considerando che si parla di Msc, di Costa, colossi della logistica e delle crociere a livello mondiale che su Genova hanno certamente interessi importanti, così come su Savona e su La Spezia. Noi abbiamo interesse a collaborare; poi se per stabilizzare l'aeroporto e dare una compagine più competitiva all'azionariato servisse l'ingresso della Regione, non ci tireremmo indietro sicuramente". Del resto, ironizza Toti, "vorrei ricordare che pur non essendo socio, Regione ha investito circa 20 milioni di euro per la nuova aerostazione, quindi in qualche modo mi sento già socio o quantomeno creditore morale".