Adesca ragazzini online | si fa inviare foto e video e li minaccia | arrestato

Le indagini sono partite dalla denuncia di una delle vittime. L’uomo è accusato di tentata violenza sessuale, detenzione di materiale pedopornografico, minaccia e atti persecutori ...È scattata così l’indagine della Squadra Mobile della Questura e della Polizia postale. In cella, a Canton Mombello, ci è finito un cittadino di origini pachistane. L’uomo è accusato di tentata ...Un uomo di 27 anni si è spacciato per un sedicenne su Instagram per adescare ragazze minorenni, chiedendo loro foto e video intimi. Ha patteggiato due anni di reclusione e risarcimento delle vittime.