“Addio signor Dario” Italia in lutto | addio al padre di uno dei marchi più famosi del nostro paese L’annuncio della famiglia

(Di sabato 10 febbraio 2024)nel mondo dell’imprenditoriana. Purtroppo il notoOsella ha chiuso per sempre i suoi occhi all’età di 92 anni. La fondazionenota azienda di formaggi è avvenuta nel lontano 1952 e da allora la passione, i sacrifici e la determinazione hanno portato a raccogliere i frutti migliori. E, nel corsosua esistenza, ha ringraziato nonno Giacomo per essere stato in grado di trasmettergli questa passione.Osella muore a 92 anni. “Osella non è solo il fondatore delle Fattorie Osella, ne è il cuore pulsante, è colui che con passione e curiosità ha portato l’azienda ad essere ciò che è oggi”. Dopo la notizia del decesso, il PresidenteRegione Alberto Cirio ha voluto esprimere il suo profondo ...

Il Paradiso delle Signore , Anticipazioni Puntate dal 15 al 19 Gennaio 2024 : Adelaide parte per Ginevra e lascia per sempre Marcello . Maria ha ormai ... (uominiedonnenews)

Il futuro del centrocampista polacco è ormai segnato e in patria arriva la conferma ufficiale: le parole del padre sono chiare ...Lutto a Secondigliano dove nei giorni scorsi è venuto a mancare Vincenzo Di Maso. Il signor Enzo, conosciuto nel quartiere come "'O tap", è venuto a mancare a 59 anni. Lascia la moglie e ifgli ai qual ...Kurt Hamrin, noto come l'Uccellino svedese, è stato un campione del calcio in un tempo in cui i campioni non celebravano sé stessi scrivendo libri o tatuandosi simboli colorati sul corpo. Hamrin è sta ...