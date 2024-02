Accoltellato nel cortile | muore un uomo | indagini in corso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di venerdì, alle 23 circa, a Baiano, all’interno di uncondominiale, personale del 118 ha socun 54enne (noto per pregiudizi penali e di polizia) che presentava una profonda ferita da arma da taglio alla gamba sinistra. Nonostante i tentativi di rianimazione, l’è deceduto per arresto cardiocircolatorio nel tragitto per l’ospedale di Nola. Sono inaccertamenti per stabilire la causa e l’autore. La salma sarà sottoposta ad esame autoptico. Al lavoro i Carabinieri della Compagnia di Baiano e insieme al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino. In questo ore vengono ascoltati testimoni, rilievi tecnici e acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona L'articolo proviene da Anteprima24.it.