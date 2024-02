Accademia Carrara | le iniziative per Carnevale e San Valentino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 10 febbraio 2024) Bergamo. Nel mese di febbraio, per ile Sanpropone due appuntamenti di festa all’insegna di arte, cultura e condivisione in museo. Fai la tua parte: protagonisti deldomenica 11 febbraio, ore 15.30 Per festeggiare illadedica uno speciale laboratorio per famiglie con bambine e bambini dai 6 agli 11 anni alla scoperta delle meraviglie custodite dal museo e dei protagonisti della mostra Tutta in voi la luce mia. Pittura di Storia e Melodramma: compositori, musicisti, artisti e cantanti, in un percorso coinvolgente in cui divertirsi a vestire i panni di tanti personaggi. Parte della programmazione Family Friendly, ilinsi inserisce nel progetto Che ...