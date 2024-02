Accadde oggi | 10 febbraio | Bruno Conti ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di sabato 10 febbraio 2024) 10edricorrenze Scrivi 101974 e pensi all’esordio di. Quel giorno di cinquant’anni fa debuttava anche Adelmo Paris, 180 presenze in Serie A con il Bologna. I felsinei vennero sconfitti a Vicenza, nella domenica dell’ultima rete -non solo con la casacca biancorossa- di Domenico Fontana.è il novantesimo anniversario dalla nascita di Cesare Campagnoli, due stagioni con l’Inter e 237 presenze nel torneo cadetto (soprattutto con il Monza). Compie settant’anni Giovanni Sgarbossa, diciotto gare nel massimo campionato con l’Udinese: in Serie B giocò anche con Fa e Taranto. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.