Abbandona il gioco | a casa a Giuseppe fa coming out | la vergogna in diretta a L' Eredità

(Di sabato 10 febbraio 2024)vince 90mila euro a L'e viene travolto da pochi applausi e molte critiche, per non parlare di qualche vergognoso insulto. Il campione del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni si conferma tale e con una cavalcata trionfale si porta ail malloppone. Non è la prima volta, perché da quando è concorrente in totale ha già vinto la bellezza di 175mila euro. Ce ne sarebbe a sufficienza per seppellirlo di complimenti, invece i telespettatori che seguono la trasmissione su X, l'ex Twitter, la pensano diversamente e abbonda il veleno. Le cinque parole indizio sono "Vivere", "Pieno", "Controllo", "Pensieri", "Studi".ci pensa e alla fine prova con "Centro". E' la risposta giusta e Liorni la annuncia festante. "Co st'urlo so morta. Scherziamo? Piuttosto facile e intuitiva per ...