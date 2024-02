AAA cercasi Romelu Lukaku nei big match

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 10 febbraio 2024) La 24ª giornate del campionato di Serie A ha confermato la forza dell'Inter e soprattutto l'inconsistenza dinelle partite di un certo spessore. La gara dell'Olimpico si è conclusa sul risultato di 2-4 con la squadra di Simone Inzaghi in grado di ribaltare il risultato di 2-1. I nerazzurri passano in vantaggio con un colpo di testa di Acerbi, poi la squadra di De Rossi ribalta tutto prima con un colpo di testa di Mancini e poi con un gol rocambolesco di El Shaarawy. Nella ripresa l'Inter entra in campo con il 'sangue agli occhi' e ribalta tutto con Thuram, l'autogol di Angelino e il gol in contropiede di Bastoni. L'Inter si porta a + 7 sulla Juventus e la corsa scudetto è sempre più indirizzata.