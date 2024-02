A Sanremo abbiamo visto uno stranissimo paio di adidas Samba

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 10 febbraio 2024) Se è vero che la moda ha le sue regole, lo stesso vale per il Festival di. Le quattro delle cinque serate in programma hannouna lunghissima parata di look maschili di tutti i tipi, da quelli formali e composti di Diodato a quelli del tutto inaspettati di Mahmood e Ghali. Seppur diversi, tutti i look visti in questi giorni erano accomunati da una caratteristica tanto semplice quanto necessaria nelle scelte di stile sul palco dell’Ariston: l’assenza di loghi. Il regolamento della Rai vieta infatti di indossare abiti e accessori con loghi particolarmente riconoscibili, come successo con John Travolta e le scarpe che hanno fatto tremare Amadeus. 74thMusic Festival 2024 - Day 4 Daniele Venturelli/Getty ImagesMa le cose non vanno sempre così, tanto che nella serata di ieri a qualcuno non saranno sfuggite le sneaker ...