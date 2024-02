A rischio navi commerciali Houthi contro l' Italia | cosa succede nel Mar Rosso

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nuove minacce all'dall'organizzazione islamista che ha preso in ostaggio i traffici marittimi nel Mar. Tajani: "Progetteremo le nostre, non ci faremo intimidire"

Le unità cacciamine della marina britannica coinvolte nell'incidente sono la HMS Chiddingfold e la HMS Bangor. Imbarazzo per Londra e possibili ... (ilgiornale)

Il vice capo dell'Autorità per i media degli Ansar Allah ( Houthi ) all'Adnkronos: "Assumere guida missione Aspides decisione pericolosa e porta a ... (sbircialanotizia)

Le notizie di sabato 10 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Rafah, pronta offensiva di Israele: «Netanyahu vuole che finisca ... (corriere)

Dopo alcune incertezze, il Governo tedesco ha dato il voto positivo nel Coreper per il nuovo Regolamento sulle emissioni di CO2 dei veicoli industriali, a condizione che siano riconosciuti anche i car ...(Adnkronos) – L’Italia “mette a repentaglio la sicurezza delle sue navi militari e commerciali” assumendo il comando tattico della missione Ue Aspides nel Mar Rosso. Lo afferma in un’intervista all’Ad ...La fregata “Martinengo” assume il compito di unità di bandiera di “Atalanta”, la missione dell’Unione Europea per il contrasto alla pirateria ...