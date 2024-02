“A rischio 500 lavoratori tra Bologna e Flumeri” Sotto al Mimit il presidio per il futuro di Industria italiana autobus | “Lo Stato non lasci l’azienda”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Per tantisembra un ritorno al passato, un incubo mai chiuso. Un centinaio didegli stabilimenti di(Avellino) disono tornati a manifestareal Ministero delle imprese e del Made in Italy a Roma chiedendo garanzie suldei propri posti di lavoro: “Dopo tredici anni e nove governi siamo tornati a scioperare perché siamo di nuovo sul punto del fallimento”, halineato Silvia Curcio, lavoratrice e Rsu nello stabilimento irpino. Questo perché, spieganoe rappresentanze sindacali, la vertenza di fatto non si è mai chiusa e il rilancio del(fondata nel 2015, dopo la dismissione di Irisbus, ...