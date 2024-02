A Cremona è 1-1 | buon punto per la Reggiana che sale a quota 30

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Reggio Emilia, 10 febbraio 2024 – Un pareggio dal sapore totalmente diverso rispetto a quello con la FeralpiSalò: latorna dacon un gran, ottenuto contro una squadra molto forte, che è anche la più in forma di tutta la Serie B. Grande la pressione della Cremonese (belle le coreografie al fischio d’inizio delle due tifoserie, che hanno così onorato il gemellaggio): tanti uomini offensivi, pieni di qualità. Nella ripresa, però, è laa passare avanti col primo gol in granata di Marcandalli (corner di Melegoni). Il pari ha la firma del solito Coda: grande gol in girata su cross di Zanimacchia. Nella parte finale due episodi: prima il Var annulla un gol di Falletti (fallo precedente del reggiano Castagnetti su Bianco), e poi l’arbitro Fabbri espelle Johnsen per un fallo su Kabashi. Nei ...