A che ora i Mondiali di tuffi oggi e dove vederli in tv | programma 10 febbraio | italiani in gara | streaming

(Di sabato 10 febbraio 2024), sabato 10, andrà in scena l’ultima giornata deidia Doha (Qatar). All’Hamad Aquatic Centre calerà il sipario e ilprevede: semifinale e Finale dellamaschile dalla piattaforma 10 metri; Finale del sincro misto dal trampolino tre metri. LA DIRETTA LIVE DEIDIALLE 8.00, 11.30 E 16.30 In casa Italia Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen andranno a caccia di una difficile qualificazione per la Finale. Un obiettivo che sarebbe importante per rafforzare ancora di più la propria posizione in termini di pass a Cinque Cerchi, ma chiaramente la concorrenza sarà decisamente qualificata. I due azzurri dovranno superarsi. Grande attesa poi per la prova di Matteo Santoro e Chiara Pellacani nel ...