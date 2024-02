A che ora finisce la serata finale del Festival di Sanremo 2024 | l’orario su Rai 1

(Di sabato 10 febbraio 2024) A che oraladeldiin onda stasera, 10 febbraio, su Rai 1? Come da tradizione, le serate delsono piuttosto lunghe, in particolare quest’anno in cui ci saranno bene 30 cantanti in gara. Dobbiamo quindi prepararci a fare le ore piccole con Amadeus e gli ospiti di questa 74esima edizione. Nelladi oggi si esibiranno tutti i cantanti e non mancheranno i grandi ospiti. Sulin cuiladeldicircolano diversi rumors. Secondo i ben informati si dovrebbe provare a chiudere intorno alle ore 2. Di certo, però, ...

MILANO (ITALPRESS) – “Bennacer sta bene, ha affrontato bene il minutaggio che ha fatto a Frosinone. E’ disponibile per giocare dal primo minuto, ha fatto una bella settimana”. Lo ha detto il tecnico d ...A che ora finisce la serata finale del Festival di Sanremo 2024 in onda stasera, 10 febbraio, su Rai 1 Come da tradizione, le serate del Festival sono piuttosto lunghe, in particolare quest’anno in ...Quando canta (a che ora) Geolier stasera, 10 febbraio, nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2024 in onda su Rai 1 Il cantante si esibirà con il suo brano in gara nel corso della ...