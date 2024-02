A Caserta venti nuove colonnine per auto elettriche

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiper la ricarica dei veicoli elettrici saranno installate nei prossimi giorni su tutto il territorio di, senza nessun onere a carico del Comune. Un risultato che è frutto di un protocollo di intesa tra l’Ente e la società Stener, che ha sede nel capoluogo, approvato dalla Giunta Comunale. Oltre a queste installazioni, saranno messe a disposizione del Comune di, sempre a titolo gratuito, anche 5 e-bike (biciclette), che verranno date in dotazione al Corpo della Polizia Municipale. I sistemi di ricarica per lesono da considerarsi molto innovativi, e utilizzano le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota. Queste infrastrutture ...