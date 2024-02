A carnevale poche chiacchiere o frappe | quattro caloriche come un piatto di pasta

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il docente di nutrizione Minelli: "Prudenza per chi soffre di disturbi gastrointestinali, sconsigliate a diabetici e persone in sovrappeso" Gustose, fritte e cosparse di zucchero, lesono il must del. "Trattandosi di dolci, sono da considerarsi alimenti molto calorici, tanto che appena 4di medie dimensioni forniscono lo stesso apporto