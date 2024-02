30 giorni al voto | l' impegno di Roberto Santangelo ed il programma di Governo

(Di sabato 10 febbraio 2024) L'Aquila - “Fra esattamente un mese si andrà alper le Elezioni Regionali, invitiamo tutte e tutti gli aventi diritto a recarsi alle urne per esprimere la propria preferenza, perché la democrazia è possibile solo grazie alla partecipazione di ognuno noi”. A dirlo è, candidato per Forza Italia con Marco Marsilio Presidente alle prossime Elezioni Regionali del 10 marzo 2024, che aggiunge: “Abbiamo avviato un percorso in Consiglio Regionale che, con la riduzione del Debito di bilancio, consentirà di fare investimenti su sanità, trasporti pubblici, infrastrutture e servizi. Vogliamo continuare a lavorare per portare all’attuazione il nuovo piano della rete ospedaliera (con il potenziamento dei reparti e la ristrutturazione degli ospedali) e alla concretizzazione della nuova legge urbanistica che permetterà di ...

PALERMO - In tre giorni i siciliani hanno richiesto contributi per 15 milioni, per combattere l'aumento dei tassi di interesse per i mutui per l'acquisto della prima casa relativi agli anni 2022 e 202 ...Dopo l'iniziale entusiasmo di Barcaiuolo, i no alla proposta del numero 2 della Dc di Cuffaro sono cresciuti con forza nel centrodestra modenese, sia in casa Forza Italia che anche tra molti militanti ...Resta il bivio tra civico e politico. Nel secondo caso a essere chiamato a sfidare Mezzetti sarebbe uno tra Piergiulio Giacobazzi, Elisa Rossini e Luca Negrini ...