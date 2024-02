ZOLL è tra le prime aziende a ricevere l’approvazione per i DAE ai sensi del regolamento UE sulla certificazione per i dispositivi medici MDR

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 9 febbraio 2024) CHELMSFORD, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–®, una società di Asahi Kasei che producee soluzioni software correlate, ha annunciato oggi che il defibrillatoreAED 3® ha ricevutoaidelUE 2017/745 relativo ai, noto comunemente come MDR UE. IlMDR UE è ileuropeo in materia di2017/745 proposto nel 2017 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. Lo scopo del MDR UE è di garantire un elevato standard di sicurezza e qualità per iprodotti o forniti all’interno dei paesi membri ...