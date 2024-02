Zazzaroni | «Preferisco Lukaku a Thuram | ma complimenti ad Ausilio»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ivansul Corriere dello Sport ha rilasciato un commento sulla seconda sfida stagionale tra Marcuse Romelu. Roma-Inter a breve, la sua preferenza. PREFERENZA – Ivannon si nasconde: «Ero convinto che Marcusavrebbe fatto rimpiangere: ventisei anni, ventisette ad agosto, non era ancora riuscito a sfondare e non sembrava in grado di sostituire degnamente Big Rom e, per certi versi, anche Dzeko. Sei mesi dopo devo dar ragione a Pieroche già nella prima estate di Inzaghi all’Inter aveva trovato l’accordo – contratto chiuso – con Mino Raiola. A quel tempo agente del francese. Aveva completato un pacchetto d’attacco formato da Lautaro, Dzeko e, appunto, il figlio di Lilian. Si era infortunato al ginocchio, aveva subìto ...