Youth League | sorteggiato l’avversario del Milan | ecco la prossima sfidante

In Grecia i nerazzurri pareggiano 0-0, poi dal dischetto hanno la meglio i padroni di casa MILANO - rigori fatali per l' Inter Primavera di Cristian ... (ilgiornaleditalia)

L’Inter ha interrotto per il terzo anno di fila ai playoff il percorso in Youth League: ieri i Nerazzurri hanno affrontato ad Atene l’Olympiacos ... (sport.quotidiano)

L’Inter Primavera di Cristian Chivu ha perso per 6-5 dopo i calci di rigore contro l’Olympiacos (vedi pagelle) nel match valido per i playoff di ... (inter-news)

Il Milan Primavera è in attesa del sorteggio che decreterà l'avversaria per gli ottavi di finale di Youth League . Ecco chi potrebbe essere (pianetamilan)

Milan Primavera, nella giornata di oggi avranno luogo i sorteggi per la fase a eliminazione diretta di Youth League. Andiamo a leggere quali possono essere le avversarie dei rossoneri. Dopo aver ...La UEFA Nations League 2024/25 prenderà il via con la fase a leghe giovedì 5 settembre 2024 e si concluderà con la finale di domenica 8 giugno 2025. Scopri tutti i calendari e tieniti aggiornato su ...Nonostante una buona prestazione di Mattia Mosconi, i sedicesimi di finale della Youth League, la Champions delle formazioni Primavera, si sono trasformati in un pianto greco per l’Inter di mister ...