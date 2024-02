Yildiz-Juve | rinnovo e maglia di Del Piero Così rischia Chiesa

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Kenane lasempre più vicino ildel giovanissimo turco come riportato da La Gazzetta dello Sport Kenane lasempre più vicino ildel giovanissimo turco come riportato da La Gazzetta dello Sport. La società bianconera vede nel turco l’uomo simbolo come fu il suo idolo Del: pronta la nuova firma del contratto fino al 2029 con adeguamento dell’ingaggio e lanumero 10. La sceltaperò di complicare il futuro di Federico

Juve , Massimiliano Allegri pensa al tridente Yildiz -Vlahovic- Chiesa , il pensiero del tecnico bianconero per il futuro Con il ritorno in campo ... (calcionews24)

Ubaldo Righetti, grande amico di Allegri e suo compagno di squadra nel Pescara di Galeone, ha parlato a Tuttosport del tecnico della Juve. ALLEGRI MOTIVATO – «Invecchia ma non cambia di una virgola: è ...L'esplosione di Kenan Yildiz, attaccante classe 2005 della nazionale turca, potrebbe portare la Juventus a valutare la cessione di Federico Chiesa. Come riportato da ..."Vai con Yildiz" è il titolo che apre La Gazzetta dello Sport in riferimento al futuro del giocatore turco con la Juventus. In alto si parla di Annalisa, presidentessa della Carcarese, a destra invece ...