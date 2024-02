Yemen | Usa | effettuati 7 attacchi contri droni e missili Houthi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Le forze del Comando centrale (Centcom) degli Stati Uniti hanno condotto ieri insettedi "autodifesa" contro quattromarini e setteda crociera mobili antinaveche erano pronti per essere lanciati nel Mar Rosso. Lo afferma lo stesso Centcom in un post sul suo account X, confermando notizie date in giornata dei media vicini ai ribelli filoiranianiiti. "Tra le 5 e le 21 dell'8 febbraio ora di Sanaa, le forze del Comando centrale degli Stati Uniti hanno condotto settedi autodifesa contro quattro navi di superficie senza pilota (usv) e setteda crociera mobili antinave che glierano pronti a lanciare contro imbarcazioni nel Mar Rosso", si legge nel comunicato Usa. "Il ...