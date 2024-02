WWE | Ufficializzato “Speed” | il nuovo show andrà in onda su X ex Twitter

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sono successe tante cose questa notte alla Conferenza Stampa di presentazione di WrestleMania XL. Ovviamente la decisione di Cody Rhodes e la rissa sfiorata con The Rock ha monopolizzato l’evento, ma c’è stato anche spazio per un particolare annuncio, con Michael Cole che ha confermato la nascita di unsettimanale chiamata “”, dopo che nella giornata di ieri avevamo riportato che la WWE aveva registrato il trademark per questo nome. Tutto in 5 minuti Come confermato anche dal tweet della WWE è nata una particolare collaborazione con X, il social network guidato da Elon Musk. A partire dalla prossima primavera ogni settimana su X verrà trasmesso “”,settimanale contraddistinto da match ad alto ritmo della durata massima di cinque minuti. Un...