WWE | Svelati i primi dettagli dell’accordo con X Twitter per Speed

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Come vi abbiamo riportato in precedenza, la WWE ha annunciato l’arrivo di, un nuovo “show” che si terrà online e offrirà ai fan un format tutto nuovo. Infatti, questi match avranno la particolarità di esser “racchiusi” in soli cinque minuti e si prospettano incontri frenetici e ricchi di azioni. Nelle ultime ore, poi, sono emersi ulterioririguardo all’accordo tra la WWE e X. Secondo The Hollywood Reporter, l’accordo tra la compagnia di Stamford e la WWE prevede la pubblicazione di incontri a cadenza settimanale. Gli incontri saranno visibili esclusivamente sulla piattaforma social e vedranno come protagonisti atleti da tutti i brand: Bronson Reed e Axiom sono tra i wrestler che hanno già preso parte alle riprese preliminari nel corso di dicembre.

