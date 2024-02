WWE | Il rapporto con la AJPW è garantito | ecco il perchè

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La WWE è un colosso globale sotto ogni punto di vista. Dopo avere instaurato negli ultimi anni solidi rapporti con federazioni europee principlamente britanniche, la compagine di Stamford si è affacciata anche in Oriente con una collaborazione con la All Japan. Nonostante alla fine dello scorso anno si pensava ad una frattura, il Monthly Puroresu hache l’accordo è piu’ florido del previsto. Il comunicato “La All Japan ha dichiarato che ci sono stati dei tentativi da parte dei dirigenti di NXT di portare Katsuhiko Nakajima in America. Non è stato messo pero’ nero su bianco. In ogni caso anche se il nipponico è il Triple Crown Champion, non è legato contrattualmente con la federazione giapponese e puo’ accasarsi in WWE quando vuole”.