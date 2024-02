Wta Cluj-Napoca 2024 | programma | orari e ordine di gioco sabato 10 febbraio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ildi10con glie l’didel torneo Wta di. E’ tempo di semifinali in Romania, dove sono rimaste soltanto quattro giocatrici a contendersi il titolo. Due di queste sono beniamine del pubblico, Ana Bogdan e Jacqueline Cristian, che si contenderanno un posto in finale. L’altro match metterà di fronte invece la britannica Dart e la grande favorita, la ceca Pliskova, giustiziera di Sara Errani. CENTER COURT Dalle ore 14.00 – Dart vs Pliskova A seguire – Bogdan vs Cristian SportFace.