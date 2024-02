Wta Cluj-Napoca 2024 | niente da fare per Sara Errani | Pliskova vince facile e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024)lotta con le armi a disposizione, ma in appena un’ora di gioco viene regolata agevolmente da Karolina. L’ex numero uno al mondo, adesso alla posizione 78 ma sempre di livello eccezionale, ha spazzato via la tennista emiliana, con un netto 6-2 6-0, avanzando così inal torneo di. Sul cemento indoor rumeno si ferma ai quarti, ma a testa alta, l’avventura dell’azzurra, che per giocare questo match, purtroppo proibitivo come suggerivano i pronostici della vigilia, ha dovuto rinunciare alle qualificazioni del torneo di Doha. Il primo set è giocato molto bene dalla ceca, che con grande concentrazione trova un break nel terzo gioco e serve molto bene senza concedere nulla all’emiliana per provare a rientrare in partita. E nel ...