Windows 11 | Versione 24H2 Ufficializzata | Arriva un Importante Aggiornamento Annuale

Windows 11 Versione 24H1 : Anteprima del Rilascio e Novità secondo Dell Il mondo Dell ’informatica è in fermento con l’attesa per il prossimo ... (windows8.myblog)

Nel contempo, Redmond ha anche annunciato che il prossimo maxi aggiornamento di Windows non porterà ancora al cambio di versione, con Windows 12 che slitta almeno al 2025. Si tratta della prima ...LastPass ha avvisato che una copia falsa della sua app di gestione delle password è stata distribuita attraverso l'App Store di Apple. L'app fraudolenta potrebbe essere usata per rubare le credenziali ...Microsoft ha confermato che il prossimo aggiornamento del suo sistema operativo sarà Windows 11 24H2 e non Windows 12, come si vociferava ultimamente.