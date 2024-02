«William non ha nessun interesse a parlare con Harry | a meno che» Cosa rivelano gli esperti di Corte

Come sappiamo, Re Carlo III sta male : al Sovrano è stato diagnosticato un cancro. Nonostante tutto, i suoi due figli, William e Harry non intendono ... (donnapop)

Il principe Harry è arrivato a Londra per stare vicino al padre, re Carlo III, a cui è stato diagnosticato un cancro, per il quale ha già iniziato ... (iltempo)

Si rivede Harry, ma stavolta non a Londra. Il principe è tornato negli Stati Uniti subito dopo aver visto il padre Re Carlo per soli 45' dopo la notizia del cancro. E in pubblico ...Non è un puzzle da disfare. È un’esperienza da vivere, preferibilmente al cinema, ma anche a casa, si spera senza essere interrotti. Questo è il punto. Per il resto, se le persone sono interessate a ...Continua il periodo di convalescenza di Kate Middleton. Sebbene Kensington Palace abbia chiesto a giornali e media riservatezza, iniziano a circolare ...