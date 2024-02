Whirlpool-Arçelik | primi sì da Londra | L’accordo non blocca i concorrenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Via libera provvisorio da parte dell’Antitrust del Regno Unito alcon cui, gruppo turco produttore di elettrodomestici, acquisirà tramite una nuova società di cui deterrà il 75%, tutti gli stabilimentidell’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). L’Autorità, si legge in una nota, ritiene che con l’operazione che farà nascere la joint venture "i consumatori britannici continueranno ad avere un’ampia gamma di scelta" e che dunque "non solleverà problemi significativi sotto il profilo della concorrenza". La decisione, adottata da un comitato indipendente della Commissione Antitrust al termine dell’indagine, sarà adottata e formalizzata dall’Autorità del Regno Unito entro il 26 marzo. Nella nota dei commissari britannici è evidenziato il fatto che, sebbenee ...