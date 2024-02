Weekend piovoso | darà solo qualche tregua momentanea

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Un’intensa ed estesa perturbazione atlantica raggiunge quest’oggi la nostra regione portando tempo perturbato fino a domenica con precipitazioni anche abbondanti, e temperature sempre sopra le medie stagionali. Con l’inizio della prossima settimana tendenza a tempo più stabile per la rotazione delle correnti dai quadranti nord-occidentali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 9 febbraio 2024Tempo Previsto: Cielo coperto ovunque. Precipitazioni diffuse su tutti i settori per l’intera giornata, salvotemporanea pausa asciutta sulla bassa pianura. Neve oltre i 1300-1600 metri sulle Alpi, 1600-1900 metri sulle Prealpi.Temperature: Minime in aumento (8/10°C), massime in lieve calo (10/12°C, valori superiori sulla bassa pianura).Venti: In pianura venti moderati da est con locali rinforzi ...